Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО

У Києві в ніч на понеділок, 21 липня, було чути вибухи. Про це повідомляє УНН.

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Звуки вибухів пролунали у південній частині столиці. Їх також було чути на околицях Ірпеня.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, і закликав громадян перебувати в укриттях.

Тим часом Повітряні сили (ПС) попередили про ракетну небезпеку по всій країні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К - повідомили у ПС.

Вже о 00:52 там оголосили про відбій загрози по МіГ-31К, водночас підкреслили, що триває масована атака ворожих ударних БпЛА.

"Полтава, Кривий Ріг, Бориспіль, Бердичів - перебувайте в укриттях!", - закликали у ПС.

Нагадаємо

За даними моніторингових ресурсів, в ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "Оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.

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