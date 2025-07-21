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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
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Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО

Київ • УНН

 • 246 перегляди

У ніч на 21 липня у Києві та на околицях Ірпеня було чути вибухи. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К та масовану атаку ворожих БпЛА.

Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО

У Києві в ніч на понеділок, 21 липня, було чути вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Звуки вибухів пролунали у південній частині столиці. Їх також було чути на околицях Ірпеня.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, і закликав громадян перебувати в укриттях.

Тим часом Повітряні сили (ПС) попередили про ракетну небезпеку по всій країні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К

- повідомили у ПС.

Вже о 00:52 там оголосили про відбій загрози по МіГ-31К, водночас підкреслили, що триває масована атака ворожих ударних БпЛА.

"Полтава, Кривий Ріг, Бориспіль, Бердичів - перебувайте в укриттях!", - закликали у ПС.

Нагадаємо

За даними моніторингових ресурсів, в ніч на 21 липня росія вивела з новоросійська в Чорне море підводний човен, здатний нести до 6 ракет "Калібр". Також зафіксовано зліт Ту-95 з аеродрому "Оленья" та понад 110 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Повітряні сили Збройних сил України
Бориспіль
МіГ-31
Кривий Ріг
Полтава
Київ
Tesla
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