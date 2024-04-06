Враг атакует: усиление активности БпЛА в разных регионах Украины

Зафиксировано активное движение беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По последним отчетам:

1. На Харьковщине обнаружена новая группа БпЛА, которая движется с севера на юг.

2. БпЛА из Полтавской области отправились в направлении Черкасской.

3. В Херсонской области отмечено БпЛА, следующих западным курсом в направлении Вознесенска на Николаевщине.

4. На юге Николаевской области обнаружены БпЛА, которые движутся на северо-запад.

5. БпЛА находятся на границе Днепропетровской и Донецкой областей, направляясь на север.

6. На границе Запорожской и Днепропетровской областей БпЛА обнаружены в направлении Запорожья.

ВСУ обнаружили БпЛА, летящий на северо-запад в Полтавской области