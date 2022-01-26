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15 марта, 19:03 • 107966 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146721 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125653 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119027 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106014 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102017 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95212 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Вплотную к 30: доллар продолжает рост, а некоторые столичные обменки "подогревают" курс

Вплотную к 30: доллар продолжает рост, а некоторые столичные обменки "подогревают" курс

Киев • УНН

 • 32131 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В отдельных обменных пунктах Киева доллар сегодня утром стоит около 30 грн, передает корреспондент УНН.

Доллар продолжает укрепление несколько дней подряд.

Детали

Национальный банк Украины на 26 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,66 гривен за доллар. То есть, американская валюта укрепилась еще на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Такое ослабление национальной валюты к доллару является максимальным за последние годы — высшим официальный курс доллара был лишь 28 января 2018 года и составил 28,74 гривен.

В то же время на наличном рынке ситуация еще драматичнее. Так, в некоторых столичных обменниках американскую валюту торгуют почти по 30 гривен, например, 29,75.

Аналитики утром оценивают средний курс доллара на черном рынке на уровне 28,79 (продажа) и 28,7 (покупка), средний курс на межбанке— 28,7.

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