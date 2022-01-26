Впритул до 30: долар продовжує зростання, а деякі столичні обмінки “підігрівають” курс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В окремих обмінних пунктах Києва долар сьогодні вранці коштує майже 30 грн, передає кореспондент УНН.
Долар продовжує зміцнення кілька днів поспіль.
Деталі
Національний банк України на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,66 гривень за долар. Тобто, американска валюта зміцнилася ще на 29 копійок порівняно з поперднім банківським днем.
Таке послаблення національної валюти до долара є максимальним за останні роки — вищим офіційний курс долара був лише 28 січня 2018 року і становив 28,74 гривень.
Водночас на готівковому ринку ситуація ще драматичніша. Так, у деяких столичних обмінках американську валюту торгують майже по 30 гривень, наприклад, 29,75.
Аналітики зранку оцінюють середній курс долара на чорному ринку на рівні 28,79 (продаж) та 28,7 (купівля), на міжбанку середній курс — 28,7.
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