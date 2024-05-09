Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА

Воздушные Силы ВСУ в ночь на 9 мая уничтожили 17 российских беспилотников в Одесской области. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По информации, ночью россияне атаковали 20-ю ударными дронами типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БпЛА в Одесской области.

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