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Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА
У ніч на 9 травня українські ВПС збили 17 із 20 російських безпілотників "Шахед", які атакували Одеську область з окупованого Криму.
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки
Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было основано в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.
В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу
Атака беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае России вблизи Анапы вызвала пожар, повредив несколько резервуаров, хотя о пострадавших не сообщалось.
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters
США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.
На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва
24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.
Amazon заходит на европейский рынок 5G
Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services, что ознаменует выход Amazon на мировой телекоммуникационный рынок.
В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу
Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию с государственным визитом, отмечая 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами и стремясь поднять их всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень.
Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI
Россия развернула военно-биологические лаборатории в Африке, в том числе вблизи границы с Чадом в Центральноафриканской Республике, вероятно, для изучения и потенциального использования в качестве оружия вирусных заболеваний, не характерных для России.
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах и применит предоставленное США оружие против гражданского населения.