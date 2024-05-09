Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА
Київ • УНН
В ночь на 9 мая украинские ВВС сбили 17 из 20 российских беспилотников "Шахед", атаковавших Одесскую область из оккупированного Крыма.
Повітряні Сили ЗСУ уніч на 9 травня знищили 17 російських безпілотників на Одещині. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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За інформацією, вночі росіяни атакували 20-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.
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