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Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА

Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА

Київ • УНН

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В ночь на 9 мая украинские ВВС сбили 17 из 20 российских беспилотников "Шахед", атаковавших Одесскую область из оккупированного Крыма.

Повітряні Сили ЗСУ  уніч на 9 травня знищили 17 російських безпілотників на Одещині. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

За інформацією, вночі росіяни атакували 20-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Боррель про нічну атаку рф: Україна терміново потребує систем ППО08.05.24, 15:54 • 26677 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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