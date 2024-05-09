Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины. Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию рф и призывали к захвату всей территории нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Для проведения информационных диверсий фигуранты создали десятки специализированных профилей в видеохостинге YouTube и популярных соцсетях.

Так, в Киеве разоблачили местную жительницу, которая восхваляла путина и войну рф против Украины. Для распространения враждебной пропаганды она зарегистрировала анонимную страницу в TikTok, где публиковала свои антиукраинские сообщения. По данным следствия, подавляющее большинство аудитории интернет-ресурса составляли жители россии.

На Николаевщине задержан глава подпольной организации "молодая гвардия большевиков-ленинцев", деятельность которой дистанционно координировала российская разведка. По указанию оккупантов их приспешники готовили заказные публикации для подконтрольных кремлю международных информагентств. В этих статьях авторы популяризировали бывший советский союз и призывали к его восстановлению. Для конспирации участники вражеского подполья действовали порознь и подписывали свои "произведения" различными псевдонимами.

На Днепропетровщине задержан YouTube-блогер, который сотрудничал с командованием Южного военного округа страны-агрессора. От оккупантов фигурант дистанционно получал задание на распространение провокационных видеосюжетов о войне в Украине. В заказных роликах их автор пытался дискредитировать Силы обороны и распространял фейки о ситуации на фронте.

В Харькове задержан еще один сторонник рашизма, который на собственном YouTube-канале восхвалял советский режим и пропагандировал коммунистическую символику. по разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Правоохранители задержали четырех пророссийских агитаторов, которые публично восхваляли путина и оправдывали вооруженную агрессию рф. Среди них также есть хакер, который создавал фейковые "видеообращения руководителей ВСУ.