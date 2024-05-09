У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов
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Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов
Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света
Из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.
россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве
российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.
На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян
90% замороженных российских активов на сумму около 192 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут направлены на поддержку Украины, тогда как остальные 10% пойдут на нужды ЕС, оставляя неиспользованной значительную часть из общих 220 миллиардов евро замороженных российских активов в финансовой системе ЕС.
В башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод газпрома
Беспилотник атаковал и повредил установку на нефтеперерабатывающем заводе "газпром нефтехим салават" в российском регионе башкирия, что в 1700 км от украинской границы.
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Несмотря на подготовку к предстоящим выборам, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сталкивается с проблемами в поддержании отношений с местными общинами, особенно в Винницкой области, где депутата партии Геннадия Мазура обвиняют в сотрудничестве с другими политическими силами и преследовании личных интересов, а не целей партии.
Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта
Парламент принял законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и невозвратом валютной выручки.
В ЕС сказали, на что используют замороженные российские активы для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, на что предлагается использовать поступления от замороженных российских активов для Украины.
Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого
Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, получит Международную премию Карла Великого за выдающийся вклад в объединение Европы и преданность межрелигиозному обмену.