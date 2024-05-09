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Вихваляли путіна та закликали відновити срср: нейтралізовано мережу прокремлівських пропагандистів

Вихваляли путіна та закликали відновити срср: нейтралізовано мережу прокремлівських пропагандистів

Київ • УНН

 • 22473 перегляди

Служба безпеки України знешкодила мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України, публічно виправдовували збройну агресію росії, вихваляли путіна, закликали до відновлення срср та створювали фейкові відеоролики з дискредитацією Збройних Сил України.

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію рф та закликали до захоплення всієї території нашої держави. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.

Так, у Києві викрито місцеву жительку, яка вихваляла путіна та війну рф проти України. Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи. За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці росії.

На Миколаївщині затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка. За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних кремлю міжнародних інформагентств. У цих статтях автори популяризували колишній радянський союз та закликали до його відновлення. Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої "твори" різними псевдонімами.

На Дніпропетровщині затримано YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора. Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні. У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали чотирьох проросійських агітаторів, які публічно вихваляли путіна та виправдовували збройну агресію рф. Серед них також є хакер, що створював фейкові "відеозвернення очільників ЗСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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