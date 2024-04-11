Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

Ракетные атаки россии по энергетической системе Украины, бомбардировки Харькова и продвижение вдоль линии фронта вызывают беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к критической точке. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на своих собеседников, передает УНН.

"Ракетные атаки россии по энергетической системе Украины, бомбардировка ее второго по величине города и продвижение вдоль фронта вызывают беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к критической точке. Страшная нехватка боеприпасов и живой силы на фронте протяженностью 1200 километров и пробелы в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в наиболее хрупком моменте за более чем два года войны", - пишет издание со ссылкой на западных чиновников.

Отмечается, что риск заключается в крахе украинской обороны, события, которое даст кремлю возможность сделать значительный прогресс впервые с начальных этапов войны.

"Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку общественность будет истощена войной, особенно в городе Харьков на востоке страны, который подвергся особому обстрелу", - добавляет издание.

Также отмечается, что россия собирается обеспечить 6 миллионов снарядов в этом году благодаря наращенному производству и поставкам из Северной Кореи и Ирана.

"США не видят никаких признаков неизбежного прорыва российских войск, заявил американский чиновник на условиях анонимности. Но моральное состояние Украины низкое, и нельзя исключить возможность развала ее армии, сказал другой чиновник на условиях анонимности", - пишут журналисты.

Отмечается, что уничтожение теплоэлектростанции примерно повысило уязвимость Украины к ракетным ударам.

Кроме того, российские войска развернули огонь по всей линии фронта и достигли незначительных успехов после захвата Авдеевки на востоке страны в феврале. кремлевские войска стремятся закрыть стратегически ключевые точки, такие как город Часов Яр к западу от Бахмута в Донецкой области Украины.

"Основное беспокойство вызывает Харьков, который российские войска пытались и не сумели захватить в начале войны. Близость города к российской границе делает его уязвимым для российских обстрелов. Кремлевские силы забросали его баллистическими ракетами С-300 и планирующими бомбами, опустошив жилые районы и уничтожив почти все местные энергетические мощности", - отмечает издание.

Напомним

Из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС.

россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали новейшие дозвуковые ракеты Х-69 и это хуже "Кинжала".