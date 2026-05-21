Во Львове на этой неделе откроют площадь Андрея Парубия
Киев • УНН
В воскресенье в 13:00 во Львове откроют площадь Героя Украины Андрея Парубия. Локация простирается от улицы Лычаковской до улицы Просвещения.
Торжественное открытие площади состоится в воскресенье в 13:00 на углу возле здания Львовской областной военной администрации. Событие приурочили ко Дню Героев
Как сообщили в Львовском городском совете, площадь будет простираться от улицы Лычаковской до улицы Просвиты — такое решение было утверждено на последней сессии Львовского городского совета.
Напомним
Народного депутата Андрея Парубия застрелили 30 августа 2025 года на улице Ефремова.
Во Львове уже установлены две мемориальные таблицы в честь политика: на фасаде дома №48 — рядом с местом его гибели — и на фасаде гимназии, где он учился.