Ветеран рассказал, как глава ЦПК Шабунин во время "службы", когда погибали побратимы, украл 188 млн грн международной технической помощи

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Ветеран Бойко заявил о фиктивной службе Шабунина и выплатах в 900 тысяч гривен. ЦПК также обвиняют в махинациях с миллионами грантовых средств.

Председатель ЦПК Виталий Шабунин и его коллега активист Шерембей во время активных боевых действий, когда их батальон нес большие потери, "служили" дома и "зарабатывали" деньги на грантах. Явление фиктивной службы уже получило название "шабунинг". Об этом в интервью заявил ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко, передает УНН.

В частности, ветеран рассказал подробности фиктивной службы Шабунина и Шерембея.

Шабунин и Шерембей устроились фиктивно на службу. Они купили себе справки о непосредственном участии в боевых действиях. Это такой плевок в лицо, издевательство над остатками морали. Сколько людей погибло, а эти твари – живут дома, занимаются бизнесом, каждый день снимают видосики о какой-то там борьбе с коррупцией и получают за это деньги 

– отметил он.

По словам ветерана, это явление получило название "шабунинг": когда за деньги или через связи договариваются о мобилизации на соответствующую должность. В целом, по данным Бойко, "антикоррупционная" структура Шабунина освоила за годы полномасштабной войны 188 млн грн.

Шабунин и Каленюк заработали в 2025 году на хищении грантов 51,5 млн грн. 2024 год – 58,5 млн грн. 2023 – 37 млн грн. 2022 – 41 млн грн. То есть вся эта техническая помощь, которая идет Украине, оседает в их карманах 

– резюмировал ветеран.

Как сообщалось ранее, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уволился из рядов ВСУ. Основанием для увольнения, по его словам, стало ухудшение зрения. Скорость "списания" из армии Шабунина и диагноз, на основании которого это было сделано, вызвали волну иронических сообщений в соцсетях со стороны военных.

По данным ветерана российско-украинской войны Владимира Бойко, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. По его данным, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых". К уголовному производству Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО.

Центр противодействия коррупции был пойман на масштабных махинациях с грантовыми средствами. Об этом заявила Общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", опубликовав соответствующие документы. В общей сложности ОО "Центр противодействия коррупции" с 2013 года получил более $8 млн донорских средств.

