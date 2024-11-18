Венгрия критикует одобрение администрацией Байдена ударов по рф дальнобойными ракетами

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Белого дома может "расширить войну в Украине до глобального масштаба". Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Министр иностранных дел Венгрии раскритиковал США за то, что они позволили Украине нанести удар по целям на территории россии с помощью американских ракет дальнего радиуса действия.

Главный дипломат премьер-министра Виктора Орбана заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США создала новую реальность, в которой "народ призывает к миру".

Провинциальный мейнстрим начал последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Отстраненные от власти ястребиные политики отказываются принимать во внимание волю народа. Это не только недемократично, но и чрезвычайно опасно. В своем последнем отчаянии эти провоенные силы, кажется, даже не чураются худшего: расширения войны в Украине до глобального масштаба. - написал Петер Сийярто в своей заметке на Facebook.

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Добавим

Венгрия уже несколько месяцев призывает к немедленному прекращению огня в Украине, что регулярно отвергается президентом Украины Владимиром Зеленским, который недавно назвал это "чушью".

Напомним

По данным СМИ, вчера Байден предоставил Украине разрешение на использование американских ракет для нанесения ударов вглубь россии. По данным Axios, разрешение Байдена по использованию дальнобойных ракет касается района курска и было сообщено Украине около трех дней назад.

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