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Великобритания просигнализировала о готовности задержать Нетаньяху, если тот приедет - FT

Киев  •  УНН

 • 3201 просмотра

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Правительство Великобритании сигнализирует о готовности выполнить ордер МУС на арест Нетаньяху. Германия и Венгрия отказываются от выполнения ордера.

Правительство британского премьер-министра Кира Стармера просигнализировало о готовности арестовать премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Великобританию, через день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы израильского правительства, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

На запрос Financial Times к правительству Великобритании, относительно ордера на арест Нетаньяху, представитель Стармера ответил, что правительство "всегда будет выполнять свои юридические обязательства, предусмотренные внутренним законодательством, а также международным правом".

Однако представитель Стармера отметил, что правительство не комментирует гипотетические ситуации.

Это заявление появилось после того, как Германия дала понять, что не будет выполнять ордер на арест, выданный МУС, что стало первым прецедентом такого уровня в отношении западного лидера. 

Германия, как пишет издание, учитывая свою историческую ответственность перед Израилем, выразила сомнение в возможности выполнения ордера. "Нам сложно представить, что мы будем проводить аресты на этом основании", - заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, подчеркнув "уникальные отношения" с Израилем.

Ордер обязывает 124 страны-члены МУС, среди которых большинство европейских, латиноамериканских, африканских и азиатских государств, задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, если они окажутся на их территории.

Однако исполнение ордеров зависит от государств-членов, поскольку сам МУС не имеет механизмов для их принудительного исполнения.

Офис Нетаньяху назвал ордера антисемитскими, а сам суд - "предвзятым и дискриминационным политическим органом".

По британскому законодательству 2001 года, министр иностранных дел обязан передать ордера МУС правоохранительным органам, которые должны действовать при наличии оснований считать ордер действительным. Однако представители британского правительства, в частности министр внутренних дел Иветт Купер, избегают однозначных заявлений, ссылаясь на необходимость соблюдения процедур.

Другие страны Европы, такие как Испания, Италия, Нидерланды и Ирландия, подтвердили свою готовность выполнять обязательства перед МУС, указывает издание.

В то же время Венгрия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, пригласила Нетаньяху с визитом.

Орбан хочет пригласить Нетаньяху в Венгрию и обещает, что не будет выполнять ордер на арест22 нояб. 2024, 09:51 • 13433 просмотра

Напомним 

Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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