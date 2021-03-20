Ученые обнаружили причину образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

Детали

Две группы исследователей по медицине в Норвегии и Германии самостоятельно обнаружили, что вакцина может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге, что может объяснить смертельные единичные случаи в Европе в последние недели.

Несколько европейских стран ненадолго остановили развертывание вакцины на этой неделе после того, как более 30 реципиентам поставили диагноз - состояние, известное как тромбоз мозговых венозных синусов, или CVST. Большинство пострадавших людей были женщины в возрасте до 55 лет.

Контекст

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов женщины, которая прошла вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В Норвегии по той же причине умер привитый медик. После этого о прекращении прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.

Напомним

Некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, восстановили вакцинацию уколами AstraZeneca в пятницу, 19 марта.