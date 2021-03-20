Вчені виявили причину утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca

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Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями.

Кілька європейських країн ненадовго зупинили розгортання вакцини на цьому тижні після того, як понад 30 реципієнтам поставили діагноз - стан, відомий як тромбоз мозкових венозних синусів, або CVST. Більшість постраждалих людей були жінки віком до 55 років.

Контекст

Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.

Нагадаємо

Деякі країни, такі як Німеччина, Франція та Італія, відновили вакцинацію уколами AstraZeneca у п'ятницю, 19 березня.