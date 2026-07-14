В Зоне отчуждения горит лесная подстилка, радиационный фон в норме
Киев • УНН
В зоне отчуждения пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на площади 1 гектар. Радиационный фон остается в норме.
В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки. Пожарные локализовали возгорание на площади 1 га, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось остановить распространение огня на большие территории.
Радиационный фон — в норме.
Специалисты ГСЧС непрерывно мониторят ситуацию и проводят замеры: все показатели остаются в пределах природного фона и не превышают допустимых границ.
В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали лесной пожар, длившийся две недели10.07.26, 17:14 • 2761 просмотр