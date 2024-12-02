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В ЕС уровень безработицы остается на рекордно низком уровне-Евростат

Киев  •  УНН

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Уровень безработицы в еврозоне остается на отметке 6,3%, а в ЕС - 5,9%. Самые низкие показатели зафиксированы в Чехии, на Мальте и в Польше, самые высокие - в Испании и Греции.

Уровень безработицы в еврозоне остается стабильным с августа 2024 года - на уровне 6,3%. В ЕС он составляет 5,9%.

Границає УНН из силаном на Фигаро.

детали

В октябре безработица в Европейском Союзе в целом достигла 5,9%. Этот показатель не изменился с августа, когда он был исторически самым низким.

Уровень безработицы в еврозоне также оставался стабильным в октябре на уровне 6,3% трудоспособного населения. Этот показатель не изменился с августа 2024 года, сообщает Евростат.   

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Самые низкие показатели в ЕС были зафиксированы в Чехии (2,6%), на Мальте (3%) и в Польше (3,1%). Самые высокие показатели были зафиксированы в Испании (11,2%), Греции (9,8%), Финляндии и Швеции (8,5%).

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В своих последних экономических прогнозах, опубликованных в ноябре, Европейская комиссия прогнозирует, что уровень безработицы стабилизируется на уровне 6,3% в 2025 и 2026 годах в еврозоне. Также ожидается 5,9% за тот же период - для ЕС в целом.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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