У травні кількість безробітних у Німеччині становило 25 тисяч, це майже в 2,5 рази більше, ніж очікувалося. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

В мае количество безработных выросло до 25 тысяч, хотя предыдущие прогнозы были до 7 тысяч. Уровень безработицы в Германии держится на уровне 5,9%.

Весеннее восстановление на самом деле не началось в этом году - сказала глава агентства Андреа Налес в заявлении.

После экономического спада, который произошел в конце 2023, Германия начала восстанавливаться. Этому способствовала мягкая погода, которая стимулировала производство, которое выросло на 0,2% в первом квартале.

Аналитики считают, что такой рост продлится до конца года, поскольку потребление возобновляется, а промышленность выигрывает от более устойчивого спроса. Хотя рынок труда устойчиво держится, несмотря на экономические трудности.

Компании не готовы увольнять квалифицированных работников, поэтому при оживлении экономики им, вероятно, придется больше загрузить работой уже существующий персонал, а не нанимать новых.

Ранний показатель немецкого Института исследований занятости упал в прошлом месяце, и исследователь Энцо Вебер сказал, что сила рынка труда во время экономически слабой зимы означает, что потенциал восстановления в настоящее время ограничен.

Аналитики ожидают, что потребительские расходы станут ключевым фактором роста экономики. Это связано с тем, что доходы людей растут, догоняя инфляцию последних лет. Реальная заработная плата в первом квартале года достигла рекордных значений и, вероятно, продолжит расти в ближайшие месяцы.

Напомним

На оккупированных Россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов, говорится в отчете Центра национального сопротивления.