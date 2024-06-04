Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардепЭксклюзив
Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов
ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ
Популярные
Публикации
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось
Уровень безработицы в Германии неожиданно вырос в мае, когда безработными стали еще 25 000 человек, что почти в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось, несмотря на ожидаемое восстановление экономики.
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго
Дефицит в энергосистеме Украины несколько больше, чем днем ранее, из-за увеличения потребления кондиционеров, сокращения выработки солнечной энергии и импорта электроэнергии из Европы.
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя
Сотрудника правоохранительных органов в Ровенской области будут судить за передачу врагу данных об украинских военных частях и стратегических объектах.
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт
Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который в настоящее время выступает за российский клуб "Крылья Советов Самара", получил российское гражданство.
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность, считает нардеп.
Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов
Германия планирует заказать у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 880 млн евро для пополнения армейских складов.
ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира
Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на Саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных
В Тернопольской области 53-летний мужчина совершил акты вандализма на четырех могилах павших солдат, повредив кресты, подсвечники, украинский флаг и портреты. За это преступление ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара
Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ
НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.