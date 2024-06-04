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Ріст безробіття в Німеччині більший, ніж очікувалось

Ріст безробіття в Німеччині більший, ніж очікувалось

Київ • УНН

 • 19173 перегляди

Рівень безробіття в Німеччині несподівано зріс у травні, коли безробітними стали ще 25 000 осіб, що майже в 2,5 рази більше, ніж прогнозувалося, незважаючи на очікуване відновлення економіки.

В травні кількість безробітних у Німеччині становило 25 тисяч, це майже в 2,5 рази більше, ніж очікувалось. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

У травні кількість безробітних зросло до 25 тисяч, хоча попередні прогнози були до 7 тисяч. Рівень безробіття у Німеччині тримається на рівні 5,9%.

Весняне відновлення насправді не почалося цього року

- сказала глава агентства Андреа Налес у заяві.

Після економічного спаду, який відбувся наприкінці 2023, Німеччина почала відновлюватись. Цьому сприяла м'яка погода, яка стимулювала виробництво, яке зросло на 0,2% у першому кварталі.

Аналітики вважають, що таке зростання триватиме до кінця року, оскільки споживання відновлюється, а промисловість виграє від більш стійкого попиту. Хоча ринок праці стійко тримається, незважаючи на економічні труднощі.

Компанії не готові звільняти кваліфікованих працівників, тому при пожвавленні економіки їм, ймовірно, доведеться більше завантажити роботою вже існуючий персонал, а не наймати нових.

Ранній показник Німецького інституту досліджень зайнятості впав минулого місяця, а дослідник Енцо Вебер заявив, що сила ринку праці під час економічно слабкої зими означає, що потенціал відновлення зараз обмежений.

Аналітики очікують, що споживчі витрати стануть ключовим фактором зростання економіки. Це пов'язано з тим, що доходи людей зростають, наздоганяючи інфляцію останніх років. Реальна заробітна плата в першому кварталі року досягла рекордних значень і, ймовірно, продовжить зростати в найближчі місяці.

Нагадаємо

На окупованих росією територіях посилюється економічна криза, зростає безробіття і падає середня заробітна плата, оскільки росіяни принесли війну і бідність, що робить місцевих жителів більш залежними від соціальних виплат окупантів, йдеться у звіті Центру національного спротиву.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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