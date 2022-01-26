В Украине уже 3,91 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд зимы - 24 321

КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,91 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 января, - более 24 тысяч, наибольшее значение с начала января и антирекорд с начала зимы в целом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.