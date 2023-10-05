В Украине считаются пропавшими без вести более 26 тысяч человек - МВД
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В Украине без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 11 тыс. гражданских и 15 тыс. военнослужащих, сообщил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в ефире телемарафона, информирует УНН.
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"По состоянию на сейчас более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч - это гражданские, около 15 тысяч - военные", - заявил Тимченко.
Он отметил, что информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведется реестр пропавших без вести.
"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - добавил он.
Тимченко уточнил, что на сегодняшний день около 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.
«Поиском (пропавших - ред.) непосредственно занимается Генштаб, наши специалисты также входят в координационный штаб, который сегодня возглавляет Главное управление разведки. Мы обмениваемся информацией. Только функции у нас распределены», - заметил замминистра внутренних дел.
Напомним
Кабинет Министров Украины передал функционал относительно пропавших без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.