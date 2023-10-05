В Україні вважаються зниклими безвісти понад 26 тисяч людей - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні безвісти зниклими за особливих обставин вважаться 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбовців, повідомив у четвер заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.
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"Станом на зараз більше ніж 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, близько 15 тисяч - військові", - заявив Тимченко.
Він зазначив, що інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведеться реєстр зниклих безвісти.
"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", - додав він.
Тимченко уточнив, що на сьогодні близько 9 тисяч сімей отримали виписки з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.
«Пошуком (зниклих- ред.) безпосередньо займається Генштаб, наші фахівці також входять в Координаційний штаб, який сьогодні очолює головне управління розвідки. Ми обмінюємось інформацією. Тільки функції у нас розподілені», - зауважив заступник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.