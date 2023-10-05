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В Україні вважаються зниклими безвісти понад 26 тисяч людей - МВС

В Україні вважаються зниклими безвісти понад 26 тисяч людей - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні безвісти зниклими за особливих обставин вважаться 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбовців, повідомив у четвер заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"Станом на зараз більше ніж 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, близько 15 тисяч - військові", - заявив Тимченко.

Він зазначив, що інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведеться реєстр зниклих безвісти.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", - додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогодні близько 9 тисяч сімей отримали виписки з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

«Пошуком (зниклих- ред.) безпосередньо займається Генштаб, наші фахівці також входять в Координаційний штаб, який сьогодні очолює головне управління розвідки. Ми обмінюємось інформацією. Тільки функції у нас розподілені», - зауважив заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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