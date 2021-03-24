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В Украине ожидается наибольший рост заражений COVID-19 в восьми регионах и Киеве

В Украине ожидается наибольший рост заражений COVID-19 в восьми регионах и Киеве

Киев  •  УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных COVID-19 является Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Детали

“По рассмотренным сценариям (по распространению COVID-19 — ред.), регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев”, — говорится в прогнозе.

Кроме того, сообщается, что положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют три области — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и летальных случаев на душу населения.

“Винницкая область приближается к пиковым значениям. Статистические данные этих областей свидетельствуют о том, что период времени между началом роста и достижения пиковых значений количества новых регистраций составил около двух месяцев, а пиковая смертность превысила пиковую смертность осенней волны примерно вдвое. Подобная динамика выглядит реалистичным сценарием и для страны в целом”, — отмечается в прогнозе.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, — 14,1 тысяч, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки — 5,4 тысяч. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки — 342.

В НАН сообщили, что в Украине смертность третьей волны почти на 30% превышает показатель осенней волны.

Украинские Национальные Новости

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