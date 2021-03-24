В Україні очікується найбільше зростання заражень COVID-19 у восьми регіонах та Києві

Деталі

“Згідно із розглянутими сценаріями (щодо розповсюдження COVID-19 — ред.), регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ”, — йдеться в прогнозі.

Окрім того, повідомляється, що позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють три області — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та летальних випадків на одиницю населення.

“Вінницька область наближається до пікових значень. Статистичні дані цих областей свідчать про те, що період часу між початком зростання та досягнення пікових значень кількості нових реєстрацій склав близько двох місяців, а пікова смертність перевищила пікову смертність осінньої хвилі приблизно вдвічі. Подібна динаміка виглядає реалістичним сценарієм і для країни в цілому”, — зазначається в прогнозі.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, — 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу — 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу — 342.



У НАН повідомили, що в Україні смертність третьої хвилі майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі.