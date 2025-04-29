В Украине потеплеет, но будет дождливо в западных областях и на востоке страны - Диденко

В течение среды температура во многих областях Украины повысится до +22 градусов. В Киеве - "комфорт", без осадков и только ночью прохладно. Самой холодной будет ближайшая ночь в Крыму.

Передает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Детали

Заморозки ближайшей ночью, поджав хвосты, убегут наконец. В течение дня среды потеплеет до +17+22 градусов - пишет Диденко.

По словам синоптика, самой холодной следующая ночь будет в Крыму, +2+5 градусов. Погода в Киеве в следующие сутки - Диденко прогнозирует "прекрасный комфорто". В столице днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Будет без осадков. Ночью немного прохладно: +7+9 градусов. Впрочем, уже без заморозков.

Дожди 30 апреля вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода, предупредила Наталья Диденко

Напомним

В Украину возвращается тепло - УНН передавал, что во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большей части территории.