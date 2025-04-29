В Україні потеплішає, але дощитиме у західних областях та на сході країни - Діденко

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал у українських виробників - експерт
Ексклюзив
11:06 • 56 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал у українських виробників - експерт

10:23 • 2584 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 12270 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 31457 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 38244 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 38310 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 36567 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 31349 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 58599 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58862 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
5.9м/с
23%
753 мм
Популярнi новини

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 26738 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

29 квітня, 03:48 • 15190 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 18906 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 20490 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 11768 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 31457 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 38244 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 38310 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 36567 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 40417 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 25348 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 45227 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 44533 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 151341 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 64809 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

В Україні потеплішає, але дощитиме у західних областях та на сході країни - Діденко

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Завтра вдень потеплішає до +17+22 градусів. Дощі пройдуть у західних та східних областях. У Києві без опадів, вдень до +19.

В Україні потеплішає, але дощитиме у західних областях та на сході країни - Діденко

Упродовж середи температура в багатьох областях України підвищиться до +22 градусів. У Києві - "комфорт", без опадів і лише в ночі прохолодно. Найхолоднішою буде найближча ніч у Криму.

Передає УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

Заморозки найближчої ночі, підібгавши хвости, втечуть нарешті. Впродовж дня середи потеплішає до +17+22 градусів

- пише Діденко.

За словами синоптикині, найхолоднішою наступна ніч буде у Криму, +2+5 градусів. Погода у Києві наступної доби - Діденко прогнозує "чудовий комфорто". У столиці вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Буде без опадів. Вночі трохи прохолодно: +7+9 градусів. Втім, вже без заморозків.

Дощі 30-го квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода, попередила Наталка Діденко

Нагадаємо

В Україну повертається тепло - УНН передавав, що у вівторок, 29 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості території.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївПогода та довкілля
Крим
Україна
Київ
Brent
$63.89
Bitcoin
$94,995.50
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,323.11
Ethereum
$1,831.79