В Україні потеплішає, але дощитиме у західних областях та на сході країни - Діденко

Упродовж середи температура в багатьох областях України підвищиться до +22 градусів. У Києві - "комфорт", без опадів і лише в ночі прохолодно. Найхолоднішою буде найближча ніч у Криму.

Передає УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

Заморозки найближчої ночі, підібгавши хвости, втечуть нарешті. Впродовж дня середи потеплішає до +17+22 градусів - пише Діденко.

За словами синоптикині, найхолоднішою наступна ніч буде у Криму, +2+5 градусів. Погода у Києві наступної доби - Діденко прогнозує "чудовий комфорто". У столиці вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Буде без опадів. Вночі трохи прохолодно: +7+9 градусів. Втім, вже без заморозків.

Дощі 30-го квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода, попередила Наталка Діденко

Нагадаємо

В Україну повертається тепло - УНН передавав, що у вівторок, 29 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості території.