В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания
Киев • УНН
Система блокировки российского телерадиовещания будет построена в приграничных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей для уменьшения влияния российской пропаганды и усиления информационной безопасности Украины.
На приграничных территориях Украины построят систему блокировки российского теле- и радиовещания. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, пишет УНН.
Кабинет Министров Украины 5 марта 2024 года выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокировки трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях,
Детали
Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.
Отмечается, что реализация проекта даст возможность вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины - возрастет.
Напомним
российские захватчики усиливают меры информационно-психологического воздействия на украинцев в оккупации. Жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению. Также на оккупированной Донетчине - переводят на собственное программное обеспечение работу оккупационных администраций.
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