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В Україні на прикордонних територіях побудують систему блокування російського мовлення

Київ • УНН

 • 21405 перегляди

Система блокування російського телерадіомовлення буде побудована в прикордонних районах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей для зменшення впливу російської пропаганди та посилення інформаційної безпеки України.

В Україні на прикордонних територіях побудують систему блокування російського мовлення

На прикордонних територіях України побудують систему блокування російського теле- та радіомовлення. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, пише УНН.

Кабінет Міністрів України 5 березня 2024 року виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

Зазначається, що реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русскій мір" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте.

Нагадаємо

російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Жителів окупованої Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення. Також на окупованій Донеччині – переводять на власне програмне забезпечення роботу окупаційних адміністрацій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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