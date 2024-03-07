В Україні на прикордонних територіях побудують систему блокування російського мовлення
Київ • УНН
Система блокування російського телерадіомовлення буде побудована в прикордонних районах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей для зменшення впливу російської пропаганди та посилення інформаційної безпеки України.
На прикордонних територіях України побудують систему блокування російського теле- та радіомовлення. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, пише УНН.
Кабінет Міністрів України 5 березня 2024 року виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях,
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Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
Зазначається, що реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русскій мір" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте.
Нагадаємо
російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Жителів окупованої Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення. Також на окупованій Донеччині – переводять на власне програмне забезпечення роботу окупаційних адміністрацій.