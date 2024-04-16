В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов

Центры ГП "Документ" за рубежом обработали почти 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины. Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко на Европейском полицейском конгрессе в Берлине, передает МВД, пишет УНН.

Детали

Центры ГП "Документ" в Польше, Турции, Чехии, Словакии, Германии, Испании и Италии обработали почти 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины - говорится в заявлении МВД.

В ведомстве добавляют, что сейчас за рубежом действуют 13 центров ГП "Документ" в 7 странах. Украинцы могут получили услуги по оформлению паспортных документов и обмена водительского удостоверения.

Напомним,

Начиная с 15.04.2024 зарубежные представительства ГП "Документ" в нескольких европейских странах и Турции будут принимать граждан только по предварительной записи через систему электронной очереди, услуги "живой очереди" больше не будут предоставляться.