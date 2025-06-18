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В Сумской области активность россиян несколько уменьшилась - Демченко

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Россияне уменьшили использование квадроциклов и мотоциклов для продвижения в Сумской области. Враг несет большие потери, пытаясь расширить зону боевых действий малыми группами.

В Сумской области активность россиян несколько уменьшилась - Демченко

За последние несколько дней активность россиян на Сумском направлении несколько уменьшилась, в том числе в отношении применения квадроциклов или мотоциклов для попыток продвижения вглубь украинской территории. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

По Сумскому направлению. Это граница протяженностью около 550 км. Только на небольшом отрезке в пределах Хотинской и Юнаковской общин враг продолжает применять тактику попыток захода на нашу территорию малых штурмовых групп, исключительно пехотные действия

- сказал Демченко.

Он также заявил, что россияне несут большие потери.

В то же время враг несет большие потери, потому что только в тех полосах, где находятся пограничники ежедневно – это десятки убитых, десятки раненых солдат противника. За последние несколько дней активность несколько уменьшилась, в том числе в отношении применения квадроциклов, или мотоциклов, которые использовали эти малые штурмовые группы, чтобы использовать скорость для того, чтобы максимально попытаться продвинуться в глубь нашей территории

- рассказал Демченко.

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что россияне не оставляют попыток с помощью малых штурмовых групп расширить зону боевых действий в Сумской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о появлении в сводках о боях на фронте нового направления - Северо-Слобожанского, из-за активизации противника в приграничье Сумской области, а Харьковское направление теперь будет называться Южно-Слобожанским.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Государственная пограничная служба Украины
Харьков
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