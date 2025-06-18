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На Сумщині активність росіян дещо зменшилася - Демченко

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Росіяни зменшили використання квадроциклів та мотоциклів для просування на Сумщині. Ворог зазнає великих втрат, намагаючись розширити зону бойових дій малими групами.

На Сумщині активність росіян дещо зменшилася - Демченко

За останні кілька днів активність росіян на Сумському напрямку дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів, або мотоциклів для спроб просування вглиб української території. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

По Сумському напрямку. Це кордон протяжністю близько 550 км. Тільки на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад ворог продовжує застосовувати тактику спроб заходу на нашу територію малих штурмових груп, виключно піхотні дії

- сказав Демченко.

Він також заявив, що росіяни мають великі втрати.

Водночас ворог несе великі втрати, тому що тільки в тих смугах, де знаходяться прикордонники щоденно – це десятки вбитих, десятки поранених солдат противника. За останні кілька днів активність дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів, або мотоциклів, які використовували ці малі штурмові групи, щоб використовувати швидкість для того, щоб максимально спробувати просунутися в глиб нашої території

- розповів Демченко.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що росіяни не полишають спроб за допомогою малих штурмових груп розширити зону бойових дій в Сумській області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про появу у зведеннях про бої на фронті нового напрямку - Північно-Слобожанського, через активізацію противника у прикордонні Сумської області, а Харківський напрямок тепер буде називатися Південно-Слобожанським.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Харків
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