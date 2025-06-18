На Сумщині активність росіян дещо зменшилася - Демченко

За останні кілька днів активність росіян на Сумському напрямку дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів, або мотоциклів для спроб просування вглиб української території. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

По Сумському напрямку. Це кордон протяжністю близько 550 км. Тільки на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад ворог продовжує застосовувати тактику спроб заходу на нашу територію малих штурмових груп, виключно піхотні дії

Він також заявив, що росіяни мають великі втрати.

Водночас ворог несе великі втрати, тому що тільки в тих смугах, де знаходяться прикордонники щоденно – це десятки вбитих, десятки поранених солдат противника. За останні кілька днів активність дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів, або мотоциклів, які використовували ці малі штурмові групи, щоб використовувати швидкість для того, щоб максимально спробувати просунутися в глиб нашої території