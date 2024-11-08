В США после победы Трампа выросло количество запросов в Google о переезде из страны

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США количество поисковых запросов в Google о переезде из страны резко увеличилось. В частности, американцы массово ищут информацию о переезде в Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, после того, как экзит-полы в США начали сообщать о победе Дональда Трампа, многие американцы начали искать возможность переезда за границу.

"Количество поисковых запросов Google по запросу "переехать в Канаду" выросло на 1270% за 24 часа после закрытия избирательных участков на Восточном побережье США во вторник. Подобные поисковые запросы о переезде в Новую Зеландию выросли почти на 2000%, а запросы по Австралии - на 820%", - пишет издание.

Отмечается, что поисковые запросы Google об эмиграции достигли самого высокого уровня. Некоторые иммиграционные адвокаты также завалены запросами.

"Каждые полчаса поступает новый электронный запрос. Очевидно, что Трамп - это толчок к переезду, но это также и общество. Большинство американцев проголосовали за него, и некоторые люди не обязательно чувствуют себя комфортно в таком обществе. Люди боятся, что они потеряют свободу", - сказала управляющий партнер иммиграционной юридической фирмы Канады Green and Spiegel Эван Грин.

Напомним

В Европейском Союзе рассматривают возможные сценарии поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа, поскольку тот обещал, что быстро прекратит боевые действия в Украине, но неоднозначно высказался относительно поддержки Киева.