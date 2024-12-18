В рф заявили о задержании гражданина Узбекистана по подозрению в убийстве генерала Кириллова

В фсб россии заявили о задержании подозреваемого в организации взрыва в москве, в результате которого погиб российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов- 29-летнего гражданина Узбекистана, пишут российские СМИ, передает УНН.

"Следователи главного следственного управления ск россии во взаимодействии с фсб и мвд россии задержали гражданина Республики Узбекистан 1995 г.р., подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил российской федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов", - говорится в сообщении фсб.

Отмечается, что задержанного доставили к следователю, с ним проводят следственные действия. Во время допроса он объяснил, что якобы был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. С целью наблюдения за местом жительства генерала он арендовал автомобиль, где установил камеру видеонаблюдения.

Съемка с этой камеры якобы транслировалась в онлайн режиме в город Днепр. Сообщается, что после того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие.

За это, как уверяют в фсб, ему якобы обещали денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания".

Напомним

Следственный комитет россии подтвердил смерть российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в москве.

Взрыв произошел после детонации взрывного устройства в 6 утра возле дома 2 по рязанскому проспекту в Нижегородском районе, в результате чего в ближайших квартирах выбило стекла.

Источники УНН сообщали, что ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты рф является делом рук СБУ.

СБУ днем ранее выдвинула подозрение Кириллову. Утверждается, что он ответственен за применение химоружия против ВСУ. По его приказу зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов на фронте.