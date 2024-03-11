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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки вражеского дрона в Херсонской области пострадал мужчина

В результате атаки вражеского дрона в Херсонской области пострадал мужчина

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:56  •  6162 просмотра

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68-летний житель села Змиевка Херсонской области получил ранения в результате обстрела с российского беспилотника.

Российские захватчики атаковали с БПЛА поселок Змиевка в Херсонской области: из-за обстрела возле своего дома пострадал 68-летний житель населенного пункта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Детали

Из-за вражеского обстрела населенного пункта Змиевка в Бериславской городской общине Бериславского района Херсонской области, пострадал 68-летний мужчина.

Как указывается, житель Херсонщины получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения рук.

После оказания медпомощи пострадавший отказался от госпитализации.

Напомним,

7-летний ребенок получил ранения в результате недавнего вражеского обстрела Херсона, сообщил председатель МВА Роман Мрочко.

Подстанция 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области подверглась удару армии рф, впрочем пострадавших нет, оборудование не повреждено. Из-за технологических нарушений временно были отключены в Одессе, и на Харьковщине и Кировоградщине. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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