В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Кривом Роге. В результате удара погиб один человек, на месте возник пожар.
Армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Один человек погиб в результате атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры
По его словам, на месте попадания возник пожар.
Напомним
Армия рф 16 июля атаковала Днепр, повреждены склады логистической компании.