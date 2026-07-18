В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА

Армия рф атаковала объект критической инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

Один человек погиб в результате атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры - сообщил Ганжа.

По его словам, на месте попадания возник пожар.

Напомним

Армия рф 16 июля атаковала Днепр, повреждены склады логистической компании.