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В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены автомобили, ангар и складские помещения

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область повреждены 6 грузовых автомобилей и ангар, а также складские помещения. Силы ПВО перехватили десяток вражеских беспилотников, пострадавших нет.

В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены автомобили, ангар и складские помещения

Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, жертв и пострадавших нет. Но есть сбитые вражеские цели благодаря эффективной работе ПВО.

Передает УНН со ссылкой на Николая Калашника, руководителя киевской ОВА.

Детали

Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован. В Фастовском районе ликвидирован пожар складских помещений. Повреждено 6 грузовых автомобилей и ангар.

- передает пресс-служба ОВА Киевской области.

Согласно сообщению, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

На рубежах Киевской области было перехвачено десяток БпЛА врага. Пострадавших среди населения нет. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним

В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали Шосткинскую и Сумскую громады на Сумщине. В результате ударов погибли двое мужчин, четверо жителей получили ранения, среди них 7-летний ребенок.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКиев
Сумская область
Киевская область
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