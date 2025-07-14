В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены автомобили, ангар и складские помещения
Киев • УНН
В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область повреждены 6 грузовых автомобилей и ангар, а также складские помещения. Силы ПВО перехватили десяток вражеских беспилотников, пострадавших нет.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, жертв и пострадавших нет. Но есть сбитые вражеские цели благодаря эффективной работе ПВО.
Передает УНН со ссылкой на Николая Калашника, руководителя киевской ОВА.
Детали
Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован. В Фастовском районе ликвидирован пожар складских помещений. Повреждено 6 грузовых автомобилей и ангар.
Согласно сообщению, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
На рубежах Киевской области было перехвачено десяток БпЛА врага. Пострадавших среди населения нет. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним
В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали Шосткинскую и Сумскую громады на Сумщине. В результате ударов погибли двое мужчин, четверо жителей получили ранения, среди них 7-летний ребенок.