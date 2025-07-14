В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены автомобили, ангар и складские помещения

Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, жертв и пострадавших нет. Но есть сбитые вражеские цели благодаря эффективной работе ПВО.

Передает УНН со ссылкой на Николая Калашника, руководителя киевской ОВА.

Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован. В Фастовском районе ликвидирован пожар складских помещений. Повреждено 6 грузовых автомобилей и ангар.