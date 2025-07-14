Внаслідок атаки рф на Київщину пошкоджено автомобілі, ангар та складські приміщення
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київщину пошкоджено 6 вантажних автомобілів та ангар, а також складські приміщення. Сили ППО перехопили десяток ворожих безпілотників, постраждалих немає.
Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури, без жертв та постраждалих. Але є збиті ворожі цілі, завдяки ефективній роботі ППО.
Передає УНН із посиланням на Миколу Калашника, керівника київської ОВА.
Деталі
Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. В Білоцерківському районі унаслідок атаки сталося загоряння господарчої споруди. Пожежа ліквідована. У Фастівському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджено 6 вантажних автомобілів та ангар.
Згідно з повідомленням, у області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога. Постраждалих серед населення немає. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо
У ніч на 14 липня російські окупанти атакували Шосткинську та Сумську громади на Сумщині. Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків, четверо мешканців отримали поранення, серед них 7-річна дитина.