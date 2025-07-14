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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Внаслідок атаки рф на Київщину пошкоджено автомобілі, ангар та складські приміщення

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київщину пошкоджено 6 вантажних автомобілів та ангар, а також складські приміщення. Сили ППО перехопили десяток ворожих безпілотників, постраждалих немає.

Внаслідок атаки рф на Київщину пошкоджено автомобілі, ангар та складські приміщення

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури, без жертв та постраждалих. Але є збиті ворожі цілі, завдяки ефективній роботі ППО.

Передає УНН із посиланням на Миколу Калашника, керівника київської ОВА.

Деталі

Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. В Білоцерківському районі унаслідок атаки сталося загоряння господарчої споруди. Пожежа ліквідована. У Фастівському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджено 6 вантажних автомобілів та ангар.

- передає пресслужба ОВА Київської області.

Згідно з повідомленням, у області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога. Постраждалих серед населення немає. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У ніч на 14 липня російські окупанти атакували Шосткинську та Сумську громади на Сумщині. Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків, четверо мешканців отримали поранення, серед них 7-річна дитина.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКиїв
Сумська область
Київська область
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