В рекрутинговые центры уже поступило почти 23 тыс обращений - Минобороны
Киев • УНН
В рекрутинговые центры обратились 22 763 украинца, из которых 81% - мужчины. Около 5,6 тысяч кандидатов сейчас проходят подготовительный этап перед вступлением в Силы обороны.
За время работы центров рекрутинга к ним обратились 22 763 украинца. Около 5,6 тысячи кандидатов сейчас проходят подготовительный этап перед вступлением в Силы обороны. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минобороны.
Детали
На прошлой неделе в центры рекрутинга обратились 853 украинца, из которых 197 уже начали путь к службе в Силах обороны.
В общем, с начала работы центров их услугами воспользовались 22 763 человека. Из них 5 612 кандидатов сейчас проходят этап подготовки, ищут вакансии и занимаются оформлением.
Среди кандидатов 81% составляют мужчины, а 19% - женщины.
Напомним
С февраля в Украине, а именно во Львове, начали открывать рекрутинговые центры. В Минобороны объясняли, что рекрутинговый центр создан в гражданской инфраструктуре, и этим он отличается от ТЦК.
Теперь рекрутинговые центры открывают и за рубежом. В частности, первый рекрутинговый центр для набора украинских добровольцев открылся в Польше.
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