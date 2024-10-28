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В рекрутинговые центры уже поступило почти 23 тыс обращений - Минобороны

В рекрутинговые центры уже поступило почти 23 тыс обращений - Минобороны

Киев  •  УНН

15:02 • 8037 просмотра

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В рекрутинговые центры обратились 22 763 украинца, из которых 81% - мужчины. Около 5,6 тысяч кандидатов сейчас проходят подготовительный этап перед вступлением в Силы обороны.

За время работы центров рекрутинга к ним обратились 22 763 украинца. Около 5,6 тысячи кандидатов сейчас проходят подготовительный этап перед вступлением в Силы обороны. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минобороны.

Детали

На прошлой неделе в центры рекрутинга обратились 853 украинца, из которых 197 уже начали путь к службе в Силах обороны. 

В общем, с начала работы центров их услугами воспользовались 22 763 человека. Из них 5 612 кандидатов сейчас проходят этап подготовки, ищут вакансии и занимаются оформлением. 

Среди кандидатов 81% составляют мужчины, а 19% - женщины.

Напомним 

С февраля в Украине, а именно во Львове, начали открывать рекрутинговые центры. В Минобороны объясняли, что рекрутинговый центр создан в гражданской инфраструктуре, и этим он отличается от ТЦК.

Теперь рекрутинговые центры открывают и за рубежом. В частности, первый рекрутинговый центр для набора украинских добровольцев открылся в Польше. 

Рекрутинг в "Резерв+" собрал более 2500 заявлений менее чем за неделю24 октября 2024, 13:44 • 17067 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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