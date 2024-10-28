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До рекрутингових центрів вже надійшло майже 23 тис звернень - Міноборони

Київ • УНН

 • 33135 перегляди

До рекрутингових центрів звернулися 22 763 українці, з яких 81% - чоловіки. Близько 5,6 тисяч кандидатів зараз проходять підготовчий етап перед вступом до Сил оборони.

До рекрутингових центрів вже надійшло майже 23 тис звернень - Міноборони

За час роботи центрів рекрутингу до них звернулися 22 763 українці. Близько 5,6 тисячі кандидатів зараз проходять підготовчий етап перед вступом до Сил оборони. Про це УНН пише з посиланням на Міноборони.

Деталі

Минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 853 українці, з яких 197 вже розпочали шлях до служби в Силах оборони. 

Загалом, від початку роботи центрів їхніми послугами скористалися 22 763 особи. Із них 5 612 кандидатів наразі проходять етап підготовки, шукають вакансії та займаються оформленням. 

Серед кандидатів 81% складають чоловіки, а 19% — жінки.

Нагадаємо 

З лютого в Україні, а саме у Львові, почали відкривати рекрутингові центри. У Міноборони пояснювали, що рекрутинговий центр створений у цивільній інфраструктурі, й цим він відрізняється від ТЦК.

Тепер рекрутингові центри відкривають і за кордоном. Зокрема, перший рекрутинговий центр для набору українських добровольців відкрився у Польщі. 

Рекрутинг у "Резерв+" зібрав понад 2500 заяв менше ніж за тиждень24.10.24, 16:44 • 17975 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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