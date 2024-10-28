До рекрутингових центрів вже надійшло майже 23 тис звернень - Міноборони
Київ • УНН
До рекрутингових центрів звернулися 22 763 українці, з яких 81% - чоловіки. Близько 5,6 тисяч кандидатів зараз проходять підготовчий етап перед вступом до Сил оборони.
За час роботи центрів рекрутингу до них звернулися 22 763 українці. Близько 5,6 тисячі кандидатів зараз проходять підготовчий етап перед вступом до Сил оборони. Про це УНН пише з посиланням на Міноборони.
Деталі
Минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 853 українці, з яких 197 вже розпочали шлях до служби в Силах оборони.
Загалом, від початку роботи центрів їхніми послугами скористалися 22 763 особи. Із них 5 612 кандидатів наразі проходять етап підготовки, шукають вакансії та займаються оформленням.
Серед кандидатів 81% складають чоловіки, а 19% — жінки.
Нагадаємо
З лютого в Україні, а саме у Львові, почали відкривати рекрутингові центри. У Міноборони пояснювали, що рекрутинговий центр створений у цивільній інфраструктурі, й цим він відрізняється від ТЦК.
Тепер рекрутингові центри відкривають і за кордоном. Зокрема, перший рекрутинговий центр для набору українських добровольців відкрився у Польщі.
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