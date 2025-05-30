В Раде предлагают упростить обжалование отзыва депутатов местных советов: детали

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив
08:52 • 14143 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 26961 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 20857 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 23884 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 145080 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 162210 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 140159 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 124535 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 220447 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 107421 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
60%
747мм
Популярные новости

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

30 мая, 02:25 • 16861 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

30 мая, 03:13 • 15433 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 19515 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 9896 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 8182 просмотра
публикации

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 14143 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 26961 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 145080 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 220447 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 223748 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Белый дом

Реклама
УНН Lite

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 8442 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 10075 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 114403 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 106995 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 119678 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

ТикТок

В Раде предлагают упростить обжалование отзыва депутатов местных советов: детали

Киев • УНН

 • 326 просмотра

В ВРУ зарегистрирован законопроект, который предусматривает упрощенную процедуру обжалования решений об отзыве депутата местного совета. ТИК не смогут замещать депутатов до завершения суда.

В Раде предлагают упростить обжалование отзыва депутатов местных советов: детали

В Верховной Раде Украины предлагают усовершенствовать процесс обжалования отзыва депутатов местных советов. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте парламента, сообщает УНН.

Детали

Данный законопроект был зарегистрирован 27 мая. Согласно ему, предусматривается специальная, упрощенная и сокращенная процедура рассмотрения административными судами дел об обжаловании решений об отзыве депутата местного совета по народной инициативе. Это должно позволить оперативно рассматривать соответствующие споры.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Иван Крулько, Елена Шуляк, Максим Саврасов, Сергей Евтушок. Проект закона также запрещает территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены из-за отзыва.

Это должно происходить до завершения судебного разбирательства соответствующих споров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что после тяжелой болезни умер народный депутат Сергей Швец. До избрания в парламент он работал на телеканале 1+1, а после стал секретарем комитета.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Обществополитика
Елена Шуляк
Верховная Рада
Украина
Brent
$63.68
Bitcoin
$105,651.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55