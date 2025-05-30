В Раде предлагают упростить обжалование отзыва депутатов местных советов: детали

В Верховной Раде Украины предлагают усовершенствовать процесс обжалования отзыва депутатов местных советов. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте парламента, сообщает УНН.

Детали

Данный законопроект был зарегистрирован 27 мая. Согласно ему, предусматривается специальная, упрощенная и сокращенная процедура рассмотрения административными судами дел об обжаловании решений об отзыве депутата местного совета по народной инициативе. Это должно позволить оперативно рассматривать соответствующие споры.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Иван Крулько, Елена Шуляк, Максим Саврасов, Сергей Евтушок. Проект закона также запрещает территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены из-за отзыва.

Это должно происходить до завершения судебного разбирательства соответствующих споров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что после тяжелой болезни умер народный депутат Сергей Швец. До избрания в парламент он работал на телеканале 1+1, а после стал секретарем комитета.