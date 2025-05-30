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В Раді пропонують спростити оскарження відкликання депутатів місцевих рад: деталі

Київ • УНН

 • 674 перегляди

У ВРУ зареєстровано законопроект, який передбачає спрощену процедуру оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради. ТВК не зможуть заміщати депутатів до завершення суду.

В Раді пропонують спростити оскарження відкликання депутатів місцевих рад: деталі

У Верховній Раді України пропонують вдосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад. Відповідний законопроект вже опублікований на сайті парламенту, повідомляє УНН.

Деталі

Даний законопроект був зареєстрований 27 травня. Відповідно до нього, передбачається спеціальна, спрощена і скорочена процедура розгляду адміністративними судами справ стосовно оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради за народної ініціативою. Це має дозволити оперативно розглядати відповідні суперечки.

Авторами законопроекту є народні депутати Іван Крулько, Олена Шуляк, Максим Саврасов, Сергій Євтушок. Проект закону також забороняє територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких були достроково припинені через відкликання.

Це має відбуватися до завершення судового розгляду відповідних спорів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що після важкої хвороби помер народний депутат Сергій Швець. До обрання в парламент він працював на телеканалі 1+1, а після став секретарем комітету.

Євген Устименко

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