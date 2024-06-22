В оккупированном Мариуполе есть два попадания - в базирование оккупантов и ПВО в аэропорту. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Мариуполь. Два попадания в базирование оккупантов и ПВО в аэропорту Мариуполя. Предварительно повреждено до 5 единиц техники. По количеству пока живой силы и целостности системы ПВО - уточняем", - сообщил Андрющенко.

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По его словам, второе место-полигон на северо-западе в направлении с. Старый Крым. Результаты также уточняются.

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Впоследствии Андрющенко обнародовал подробности относительно "хлопка" в Никольском.

"Места попадания-ферма по помещению военкомата (47.193717387372864, 37.3328060727285). На ферме базировалось подразделение оккупантов. Первые "буханки" то ли с ранеными то ли с пакетами уже выехали в сторону Волновахи", - резюмировал он.

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