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В окупованому Маріуполі "прилетіло" в місце базування окупантів та ППО: що відомо

Київ • УНН

 • 24126 перегляди

В окупованому Маріуполі було зафіксовано два влучання - одне в базу окупантів, а інше в систему протиповітряної оборони в аеропорту.

В окупованому Маріуполі "прилетіло" в місце базування окупантів та ППО: що відомо

В окупованому Маріуполі є два влучання - в базування окупантів та ППО в аеропорту. Про це повідомив раник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

"Маріуполь. Два влучання в базування окупантів та ППО в аеропорту Маріуполя. Попердньо пошкожено до 5 одиниць техники. По кількості поки живої сили та цілостності системи ППО - уточнюємо", - повідомив Андрющенко.

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За його словами, друге місце - полігон на північному-заході в напряму с. Старий Крим. Результати також уточнюються.

Додамо

Згодом Андрющенко оприлюднив подробиці щодо бавовни у Нікольському.

"Місця влучання - ферма за приміщенням військомату (47.193717387372864, 37.3328060727285). На фермі базувався підрозділ окупантів. Перші "буханки" чи то з пораненими чи то з пакетами вже виїхали в бік Волновахи", - резюмував він.

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