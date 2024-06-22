В окупованому Маріуполі "прилетіло" в місце базування окупантів та ППО: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі було зафіксовано два влучання - одне в базу окупантів, а інше в систему протиповітряної оборони в аеропорту.
В окупованому Маріуполі є два влучання - в базування окупантів та ППО в аеропорту. Про це повідомив раник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Маріуполь. Два влучання в базування окупантів та ППО в аеропорту Маріуполя. Попердньо пошкожено до 5 одиниць техники. По кількості поки живої сили та цілостності системи ППО - уточнюємо", - повідомив Андрющенко.
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За його словами, друге місце - полігон на північному-заході в напряму с. Старий Крим. Результати також уточнюються.
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Згодом Андрющенко оприлюднив подробиці щодо бавовни у Нікольському.
"Місця влучання - ферма за приміщенням військомату (47.193717387372864, 37.3328060727285). На фермі базувався підрозділ окупантів. Перші "буханки" чи то з пораненими чи то з пакетами вже виїхали в бік Волновахи", - резюмував він.
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