В Одесской области на дороге обнаружили тело женщины: есть признаки насильственной смерти
Киев • УНН
В Авангардовской общине Одесской области на проезжей части нашли тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Полиция начала расследование по статье "Умышленное убийство".
В Одесской области на проезжей части нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, правоохранители устанавливают причины гибели, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Тело женщины нашли в Авангардовской общине-в полицию обратилась местная жительница.
"... полицейские обнаружили тело неустановленной сейчас женщины с признаками насильственной смерти. Для установления причины гибели, она будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают эксперты, кинологи, следователи и оперативники.
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