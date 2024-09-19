В Житомирской области в заброшенном колодце нашли тело женщины: расследуют убийство
Киев • УНН
29-летняя жительница Брусилова исчезла 10 сентября. 13 сентября ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце на территории частного дома. 32-летний хозяин исчез, полиция его разыскивает.
В Брусилове в Житомирской области в колодце обнаружили тело пропавшей 29-летней женщины с признаками насильственной смерти в колодце. Полиция разыскивает 32-летнего мужчину и расследует убийство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
29-летняя жительница поселка Брусилова, как сообщается, ушла из дома 10 сентября и не вернулась. О ее исчезновении в полицию сообщили родственники женщины.
«Вечером 13 сентября ее тело было обнаружено с признаками насильственной смерти - в заброшенном колодце на территории частного домохозяйства в поселке Брусилове. В то же время 32-летний хозяин дома с места жительства исчез. Полиция устанавливает его местонахождение», - сообщили в полиции.
Следователями полиции, как указано, расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.
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