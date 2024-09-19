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На Житомирщині у закинутому колодязі знайшли тіло жінки: розслідують вбивство

На Житомирщині у закинутому колодязі знайшли тіло жінки: розслідують вбивство

Київ • УНН

 • 16835 перегляди

29-річна жителька Брусилова зникла 10 вересня. 13 вересня її тіло з ознаками насильницької смерті виявили в колодязі на території приватного будинку. 32-річний господар зник, поліція його розшукує.

У Брусилові у Житомирській області у колодязі виявили тіло зниклої 29-річної жінки з ознаками насильницької смерті у колодязі. Поліція розшукує 32-річного чоловіка та розслідує вбивство, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

29-річна жителька селища Брусилова, як повідомляється, пішла з дому 10 вересня та не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомили родичі жінки.

"Увечері 13 вересня її тіло було виявлено з ознаками насильницької смерті – у закинутому колодязі на території приватного домогосподарства у селищі Брусилові. Водночас 32-річний господар будинку з місця проживання зник. Поліція встановлює його місцезнаходження", - повідомили у поліції.

Слідчими поліції, як вказано, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тривають слідчо-розшукові дії.

На Київщині затримали чоловіка за вбивство знайомого пострілом у спину13.09.24, 22:50 • 19084 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир

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