На Житомирщині у закинутому колодязі знайшли тіло жінки: розслідують вбивство

У Брусилові у Житомирській області у колодязі виявили тіло зниклої 29-річної жінки з ознаками насильницької смерті у колодязі. Поліція розшукує 32-річного чоловіка та розслідує вбивство, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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29-річна жителька селища Брусилова, як повідомляється, пішла з дому 10 вересня та не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомили родичі жінки.

"Увечері 13 вересня її тіло було виявлено з ознаками насильницької смерті – у закинутому колодязі на території приватного домогосподарства у селищі Брусилові. Водночас 32-річний господар будинку з місця проживання зник. Поліція встановлює його місцезнаходження", - повідомили у поліції.

Слідчими поліції, як вказано, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тривають слідчо-розшукові дії.

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