В Минобороны предупредили о временных перебоях в работе Резерв+ с 18 по 22 июля
Киев • УНН
Приложение Резерв+ может быть временно недоступно с 18 по 22 июля из-за технических работ. Пользователям советуют заранее загрузить военно-учетный документ в PDF.
Приложение Резерв+ может быть временно недоступно в период с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Подробности
В ведомстве отметили, что большинство технических работ будут выполняться в ночное время, однако пользователям рекомендуют заранее позаботиться о наличии военно-учетного документа в бумажном или электронном виде.
Для этого в приложении необходимо нажать кнопку "+" на главном экране и выбрать функцию "Загрузить PDF". В Минобороны также советуют, по возможности, распечатать документ.
После завершения технических работ все сервисы Резерв+ будут работать в обычном режиме.
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