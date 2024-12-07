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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

Киев  •  УНН

 • 2621 просмотра

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В результате ракетной атаки на Кривой Рог погибли 3 человека, пострадали 17 человек. Разрушены две многоэтажки, десять частных домов и другие объекты инфраструктуры.

Ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара, который разрушил одно из городских зданий. Спасатели достали тело третьего погибшего. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, всего в результате атаки пострадали 17 человек, среди них один ребенок. Ракетный удар нанес серьезные повреждения: разрушены две многоэтажки, десять частных домов, три административных здания, образовательное учреждение и несколько автомобилей. 

В это же время вражеские войска продолжали обстреливать Днепропетровскую область, применив РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию. Под обстрел попали Никополь и Покровская община. В результате атак повреждены два промышленных предприятия. Жертв среди гражданского населения нет. 

Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог6 дек. 2024, 14:34 • 15621 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
krivoi-rogКривой Рог