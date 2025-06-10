В Кременчуге спасатели вытащили мужчину из 40-метрового карьера

Сегодня вечером в Кременчуге спасатели подняли из обрыва мужчину, который сорвался в карьер, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, ориентиром для поисков стал оставленный на краю мопед.

К операции привлекли квадрокоптер, специалистов аварийно-спасательного отряда и спецоборудование. Спасатели спустились на 40 метров и вытащили пострадавшего.

На месте также работали медики и полицейские. Пострадавшему оказали помощь.

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