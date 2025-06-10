В Кременчуге спасатели вытащили мужчину из 40-метрового карьера
Киев • УНН
В Кременчуге спасатели вытащили мужчину, который сорвался в карьер. Его нашли по заброшенному мопеду.
Сегодня вечером в Кременчуге спасатели подняли из обрыва мужчину, который сорвался в карьер, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, ориентиром для поисков стал оставленный на краю мопед.
К операции привлекли квадрокоптер, специалистов аварийно-спасательного отряда и спецоборудование. Спасатели спустились на 40 метров и вытащили пострадавшего.
На месте также работали медики и полицейские. Пострадавшему оказали помощь.
В Харьковской области спасатели спасли птенца во время тушения пожара10.06.25, 19:24 • 1428 просмотров