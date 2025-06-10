У Кременчуці рятувальники витягли чоловіка з 40-метрового кар’єру

Сьогодні ввечері у Кременчуці рятувальники підняли з урвища чоловіка, який зірвався до кар’єру, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, орієнтиром для пошуків став залишений на краю мопед.

До операції залучили квадрокоптер, фахівців аварійно-рятувального загону та спецобладнання. Рятувальники спустилися на 40 метрів і витягли постраждалого.

На місці також працювали медики та поліцейські. Потерпілому надали допомогу.

На Харківщині рятувальники врятували пташеня під час гасіння пожежі