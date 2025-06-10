У Кременчуці рятувальники витягли чоловіка з 40-метрового кар’єру
Київ • УНН
У Кременчуці рятувальники витягли чоловіка, який зірвався в кар’єр. Його знайшли за покинутим мопедом.
Сьогодні ввечері у Кременчуці рятувальники підняли з урвища чоловіка, який зірвався до кар’єру, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, орієнтиром для пошуків став залишений на краю мопед.
До операції залучили квадрокоптер, фахівців аварійно-рятувального загону та спецобладнання. Рятувальники спустилися на 40 метрів і витягли постраждалого.
На місці також працювали медики та поліцейські. Потерпілому надали допомогу.
На Харківщині рятувальники врятували пташеня під час гасіння пожежі10.06.25, 19:24 • 1430 переглядiв